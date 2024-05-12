"Євробачення-2024": перемогу в конкурсі здобула Швейцарія

Щойно у Мальме, Швеція, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

За вечір на сцені Malmo Arena виступило 25 країн-учасниць, адже 26-ті Нідерланди незадовго до початку фіналу були дискваліфіковані через порушення правил. Так, за результатом голосування телеглядачів і суддів перше місце посідає Швейцарія. Її цього року представляв Nemo з композицією The Code, у якій оспівується "руйнування коду".

Загалом швейцарському переможцю вдалося отримати 365 балів від членів національного журі. Зокрема, більшість країн віддало Nemo максимальну кількість балів – 12. А глядачі виступ оцінили у 226 балів. Таким чином у сумі співак здобув для своєї батьківщини 591 бал.

Співак Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежили за тим, що під час фіналу відбувалося на головній сцені у Мальме та першими повідомляли цікаві та важливі моменти "Євробачення-2024".

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