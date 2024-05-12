Небінарний переможець "Євробачення-2024" розтрощив кришталевий кубок просто на сцені

Щойно у Мальме, Швеція, відгримів грандіозний фінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2024".

Так, переможцем шоу став представник Швейцарії з псевдонімом Nemo, які виступали з композицією The Code. Співак не міг стримати сліз від почутого. Зокрема, зірка не очікував майже від кожної країни-конкурсантки отримати по максимальних 12 балів.

Тож, після оголошення результатів глядацького та суддівського голосування традиційно переможцю вручається кубок і він виконує свою конкурсну композицію. Nemo не стали виключенням та ще раз вийшли на головну сцену Malmo арени, щоб зарядити єврофанів своїм потужним голосом і енергетикою.

Nemo на Євробаченні 2024

Nemo на Євробаченні 2024

Щоправда, емоції швейцарця настільки зашкалювали, що просто на сцені його кубок випадково розтрощився. Це трапилося наприкінці переможного виступу, коли виконавець з кубком у руках сів на підлогу та хотів вклонитися. Так, внаслідок адреналіну й шаленої емоційності трофей у вигляді кришталевого мікрофону розпався навпіл. Втім, цей прикрий випадок хоч і дещо засмутив Nemo, проте точно не став на заваді усвідомленню, що наступне "Євробачення-2025" відбудеться у них на батьківщині, у Швейцарії.

Nemo на Євробаченні 2024

Nemo на Євробаченні 2024

Nemo на Євробаченні 2024

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежили за тим, що під час фіналу відбувалося на головній сцені у Мальме та першими повідомляли цікаві та курйозні моменти "Євробачення-2024".

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