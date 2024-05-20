Таропрогноз на 20-26 мая 2024: что карты нам предвещают

Возраст карт Таро составляет более полтысячи лет, однако до сих пор они не потеряли своей актуальности, а трансформировались не только в инструмент гадалок и читателей Таро, но в рабочий инструмент для психологов. Уместно иметь и дома колоду карт Таро, чтобы время от времени заглядывать в вероятное будущее. Вещающие карты Таро в течение следующей недели читайте в тарологическом прогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

"Паж жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемым фигурным картам. В определенных случаях в толковании карт она может означать конкретного человека, к которому у вас есть любовный интерес. Тем временем масть жезлов в картах Таро символизирует страсть, действенность и желание развития. Поэтому в течение этой недели попробуйте по-новому посмотреть на ваши отношения. Дайте им еще один шанс. Добавьте энтузиазм. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях. Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.

Вдохновляйтесь открывающимися перед вами перспективами. Больше флиртуйте. Оживите вашу любовь. Не отворачиваться по пустякам. Станьте оптимистом и откройтесь этим чувством. Первым протяните руку и получите новый шанс. Добивайтесь успеха в общении.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Двойка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Эта карта свидетельствует о том, насколько важна гибкость мышления и умение приспосабливаться к изменениям. Она символизирует, что для преодоления любых трудностей важно умение ухватиться за любой шанс. Посмотрите на жизнь с улыбкой и вам станет легче найти новые способы решать старые проблемы. Приспосабливайтесь к внешней среде и вы наработаете свой путь достижения поставленных целей.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта указывает на достижения, очищение, независимость, самоуверенность. Она свидетельствует о большом жизненном выигрыше, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, счастье, умении получать доходы.

Сейчас речь идет о том, что вы добились немало в работе, вы научились контролировать свои страхи и сомнения. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока отвечаете за свои действия.

Пора задуматься о себе. Задумайтесь о том, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость, не боитесь ли вы стать уверенным в себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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