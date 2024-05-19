20 травня — яке церковне свято, що робити, щоб задобрити Фалалея Огірочника

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 травня, в православному календарі день пам’яті мученика Фалалея Егейського. Він був християнином, який постраждав за віру в ІІІ столітті, за часів імператора Нумеріана. Він народився у Сирії, у знатній християнській родині. Його батько був воєначальником, а брат служив у церкві. Фалалей отримав медичну освіту і став лікарем.

Під час гонінь на християн, Фалалей був захоплений, але вдало уникнув страти і сховався в місті Егеї. Однак, невдовзі його знову арестували. Перед суддею він сміливо зізнався у своїй вірі і висловив бажання померти за Христа.

Правитель міста Егеї наказав двом палачам, Александру і Астерію, просвердлити голені Фалалею, продіти через отвори веревку і повісити його догори ногами. Однак, палачі, за Божим устроєм, просвердлили обрубок дерева і повісили його замість мученика. Коли правитель побачив, що його обдурили, він наказав жорстоко побити Александра і Астерія, які також визнали себе христианами і були страчені мечем.

Фалалея спробували утопити, але він з’явився перед правителем у білій одежі, що викликало подив у всіх присутніх. Після цього один з приближених правителя запропонував кинути мученика на съедение звірам, але ні медведиця, ні леви не зачепили його. Народ, бачачи це, почав вигукувати: "Великий Бог христианський! Бог Фалалея, помилуй нас!". Врешті, Фалалей був страчений мечем, а його мощі згодом були перенесені до храму святого Агафоника в Константинополі, де вони стали джерелом багатьох чудес.

Прикмети 20 травня

Народні прикмети 20 травня / Фото: Unsplash

Квакають жаби — огірки підуть в зростання.

Дощить до сухого червня.

Ввечері впала роса — чекайте на хорошу погоду наступного дня.

Що завтра не можна робити

Вагітним жінкам цього дня заборонялося шити і в'язати. Вірили, що інакше дитина може заплутатися в пуповині. Також заборонялося сваритися, тому що буде важко помиритися і знову стати друзями.

Що можна робити завтра

Щоб "задобрити" Фалалея Огірочника, перший огірок завжди закопували в кутку грядки. Вірили, що тоді весь урожай буде великим. Також намагалися садити огірки так, щоб цього не бачили сусіди, інакше не виростуть.

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