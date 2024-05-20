Астрологічний прогноз на 20 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сприятливий час для аналізу причин як талану, так і невдач, а ось ухвалювати важливі рішення небажано – занадто великий ризик прикрої помилки.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: червоний опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, і виснажують організм, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: овочам, фруктам та зелені необхідно віддати перевагу над всіма іншими продуктами.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Дачні роботи дня: можна збирати перший урожай – наприклад, полуниці, до того ж не тільки тепличної, а й ґрунтової.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати погану карму.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть повернути людину в її минуле і дати зрозуміти, що було зроблено правильно, а що – ні.

Табу дня: не можна ризикувати своїми грошима – у фінансових питаннях слід виявляти максимальну обережність.

Цитата дня: «У долі немає причин без причини зводити сторонніх» (Коко Шанель).

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