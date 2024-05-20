Астрологический прогноз на 20 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: благоприятное время для анализа причин как удач, так и неудач, а вот принимать важные решения нежелательно – слишком велик риск досадной ошибки.
Символ дня: Колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: красный опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, и изнуряют организм, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: овощи, фрукты и зелень необходимо предпочесть всем остальным продуктам.
Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: можно собирать первый урожай – например, клубники, причем, не только тепличной, но и грунтовой.
Магия и мистика дня: можно прорабатывать плохую карму.
Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека и в его прошлое и дать понять, что тогда было сделано правильно, а что – нет.
Табу дня: нельзя рисковать своими деньгами – в финансовых вопросах нужно проявлять максимальную осторожность.
Цитата дня: «У судьбы нет причин без причины сводить посторонних» (Коко Шанель).
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