Во Львовской области работают силы ПВО — ОВА

Власти просят людей не игнорировать воздушную тревогу.
Во Львовской области в ночь на 20 мая сработали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.
В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
"Во Львовской области по враждебным целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики нанесли удар дронами по Одессе и области, обломки упали на жилой квартал и админздание.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Киевщину ударными дронами.
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