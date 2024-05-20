Во Львовской области работают силы ПВО — ОВА

Во Львовской области в ночь на 20 мая сработали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

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Об этом сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.

В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

"Во Львовской области по враждебным целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики нанесли удар дронами по Одессе и области, обломки упали на жилой квартал и админздание.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Киевщину ударными дронами.

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