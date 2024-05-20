На Сумщині пролунало 236 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Білопільська громада: завдано удар FPV дронами (3 вибухи) та гранатометний обстріл АГС (5 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (16 вибухів).
- Свеська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (27 вибухів). Також завдано удар FPV дронами (2 вибухи).
- Великописарівська громада: були гранатометні обстріли з АГС (35 вибухів), обстріли з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи), скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи), здійснення удару FPV дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (25 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.
- Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (22 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).
- Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: були артилерійські обстріли (13 вибухів) та обстріл з мінометів (4 вибухи).
- Дружбівська громада: росіяни били з артилерії (8 вибухів).
- Новослобідська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.
- Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові пролунала серія вибухів, внаслідок чого над містом підіймались клуби диму.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили ракетами по підприємству на Донеччині.
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