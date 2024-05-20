На Сумщині пролунало 236 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Білопільська громада: завдано удар FPV дронами (3 вибухи) та гранатометний обстріл АГС (5 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (16 вибухів).

Свеська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (27 вибухів). Також завдано удар FPV дронами (2 вибухи).

Великописарівська громада: були гранатометні обстріли з АГС (35 вибухів), обстріли з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи), скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи), здійснення удару FPV дроном (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (25 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.

Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (22 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: були артилерійські обстріли (13 вибухів) та обстріл з мінометів (4 вибухи).

Дружбівська громада: росіяни били з артилерії (8 вибухів).

Новослобідська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові пролунала серія вибухів, внаслідок чого над містом підіймались клуби диму.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили ракетами по підприємству на Донеччині.

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