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У Харкові пролунала серія вибухів: над містом клуби диму

У Харкові пролунала серія вибухів: над містом клуби диму

У Харкові вибухи під час повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Про наслідки ударів по місту наразі офіційної інформації немає.

У суботу, 18 травня, близько 15:00 в місті Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, яка триває від 8:30 ранку.

Удари по місту підтвердив міський голова Ігор Терехов.

“У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні”, - написав він у Telegram-каналі.

Про наслідки ударів наразі офіційної інформації немає.

Місцеві пабліки повідомляють, що в різних районах міста видно клуби диму.

Нагадаємо, напередодні, 17 травня, внаслідок удару по місту Харкову двома керованими авіабомбами загинуло 4 людей. 

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