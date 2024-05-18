В Харькове прозвучала серия взрывов: над городом клубы дыма

О последствиях ударов по городу официальной информации пока нет.

В субботу, 18 мая, около 15:00 в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги, которая длится с 8:30 утра.

Удары по городу подтвердил мэр Игорь Терехов.

“В городе громко. Серия взрывов. Будьте осторожны”, — написал он в Telegram-канале.

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О последствиях ударов официальной информации пока нет.

Местные паблики сообщают, что в разных районах города видны клубы дыма.

Напомним, накануне, 17 мая, в результате удара по городу Харькову двумя управляемыми авиабомбами погибли 4 человека.

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