Невдалий ремонт: будівельники замурували у стіні "члена сім'ї" жінки (відео)

Щоб врятувати його, їй довелося зробити новий отвір.

Користувачка TikTok Мерая Ванесса поділилася історією про свого норовливого котика, який опинився в пастці в стіні після того, як під час ремонту залатали дірку в її ванній кімнаті.

У 33-секундному кліпі мешканка Каліфорнії верещить від того, що її кіт застряг у стіні за туалетом.

"Це буквально якесь божевілля, вони залатали мого кота в стіні", - каже Ванесса в ролику.

Вона починає бити металевим прутом по стіні, щоб створити отвір для свого улюбленця. Після декількох сильних ударів вона пробиває отвір, достатньо великий, щоб кіт зміг вийти. Однак чорного чотирилапого доводиться переконувати, щоб він вийшов зі схованки. Вона приманює кота котячою їжею біля отвору.

"Бріксе, йди сюди", - кличе вона кота. "Ходи сюди".

Далі відео продовжується, чорний кіт повільно виринає з темряви і прямує до їжі.

"Мені дуже шкода", - зітхає Ванесса.

Нагадаємо, нещодавно жінка з Пенсильванії також була змушена рятувати свого домашнього кота після того, як ремонтники замурували його в стіні. Вона почула слабкі звуки, що долинали з іншого боку.

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