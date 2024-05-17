Чи здатні росіяни прорватися вглиб Харківщини або Сумщини: в РНБО дали відповідь

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про можливість масштабних проривів ворожих військ на Харківському та Сумському напрямках.

На Харківському та Сумському напрямках наразі не фіксується створення ворожих угруповань росіян, достатніх для здійснення швидких проривів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"На Харківському і на Сумському напрямках наразі не фіксується створення угруповань, достатніх для швидких проривів, ворог може діяти в прикордонні, це обмежені операції", – написав він у своєму Telegram.

Коваленко підкреслив, що дії ворога можуть обмежуватися операціями лише в прикордонних районах Харківщини, але вони не становитимуть серйозної загрози для обласних центрів.

Нагадаємо, окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 км. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти намагаються примусити Сили оборони задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

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