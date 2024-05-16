ЗСУ взяли в полон окупантів на Харківщині: операція потрапила на відео

ССО та 92-га ОШБр взяли в полон окупантів на Харківщині.

Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади провели успішну зачистку одного з населених пунктів на Харківщині — знищено чотирьох та захопивши в полон двох російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ССО ЗСУ.

Оператори 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ разом із бійцями 92-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) провели операцію з зачистки одного з населених пунктів на Харківщині.

Під час неї українські військові виявили групу російських військовослужбовців, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір. В результаті бою чотирьох окупантів було знищено, а ще двох взято в полон.

Представники ССО зазначили, що полонених російських солдатів очікує допит, після чого їх планують обміняти на українських військових, які потрапили в полон.

"Працюємо спокійно, виважено, результативно", - підкреслили оператори ССО.

ССО та 92-га ОШБр взяли в полон окупантів на Харківщині: як це було (відео)

Зазначимо, що станом на 15 травня наступ росіян на півночі Харківщини сповільнився. Росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на кордоні, аніж глибшому проникненню до Харківщини.

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