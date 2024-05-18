Росія, ймовірно, почне наступ на Сумщині — військовий експерт

Росіяни, ймовірно, почнуть прикордонну операцію в районі Сумщини, але не для того, щоб рухатися в сторону обласного центру.

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Таку думку в етері телемарафону висловив військовий оглядач Денис Попович.

"Стосовно Сум. Ймовірним є початок прикордонної операції на Сумщині. Не для того, щоб рухатися в бік Сум. Там, біля Сумської області перед початком "харківських" цих всіх подій була ще менша кількість угруповання, ніж на Харківському напрямку, десь тисяч 15 було. Не для того, щоб рухатися на Суми, а для того, щоб створити щось схоже на те, що вони зараз створили на півночі Харківщині", - заявив Попович.

На його думку, метою цих дій буде відволікання резервів ЗСУ.

"Ми ж повинні будемо якимось чином реагувати. Особливо, якщо вони підуть, не дай боже, по тому сценарію, як воно пішло на Харківщині, коли вони там просунулися і ми були змушені реагувати, міняти командуючого ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ, – ред.). Будемо сподіватися на те, що всі уроки були вивчені і такого вже не повториться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула батальйони до кордону з Сумщиною.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи, в результаті чого у частині області зникло світло.

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