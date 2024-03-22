Це звичайний терор: у ЗСУ розповіли про обстріли Сумщини

Росія не збирається наступати на Сумщину.
Російські загарбники не створюють угруповання для наступу поблизу Сумської області, а методично обстрілює цивільне населення, щоб залякати людей.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в етері телемарафону.
"На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань на цьому напрямку противник не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб максимально залякати людей і зробити паніку", - сказав він.
Павлюк зауважив, що йдеться про звичайний терор, по-іншому росіяни не вміють.
Військовий розповів, що наразі Україна не може отримати перевагу у повітрі, тому у РФ є можливості завдавати потужних авіаударів.
Щойно така перевага з'явиться, "ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів".
Він додав, що міжнародні партнери України працюють над вирішенням цієї проблеми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції розповіли про наслідки нічного обстрілу.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти атакували "шахедами" Суми, є влучання у багатоповерхівку.
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