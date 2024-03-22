Это обычный террор: в ВСУ рассказали об обстрелах Сумщины

Россия не собирается наступать в Сумскую область.

Российские захватчики не создают группировки для наступления вблизи Сумской области, а методически обстреливают гражданское население, чтобы запугать людей.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"К сожалению, Россия продолжает террор местного населения. И это ясно показывают удары по Сумщине, где в разы увеличились и артиллерийские и авиаудары. Несмотря на то, что никаких наступательных группировок на этом направлении противник не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы максимально запугать людей и сделать панику", — сказал он.

Павлюк отметил, что речь идет об обычном терроре, по-другому россияне не умеют.

Военный рассказал, что сейчас Украина не может получить преимущество в воздухе, поэтому у РФ есть возможности наносить мощные авиаудары.

Как только такое преимущество появится, "мы сделаем все, чтобы российская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары".

Он добавил, что международные партнеры Украины работают над решением этой проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции рассказали о последствиях ночных обстрелов.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры атаковали "шахедами" Сумы, есть попадание в многоэтажку.

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