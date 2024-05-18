В Україні здорожчає пальне: в чому головна проблема

Здорожчання пального в Україні пов'язане через директиву ЄС, де визначаються мінімальні ставки для членів Євросоюзу (Україна на шляху до Європейського союзу, тому змушена дотримуватись певних норм - ред.)

Це пояснив гендиректор мережі АЗС "SunOil" Леонід Косянчук в ефірі "Київ24".

"Я не поділяю думку деяких так званих експертів щодо колапсу, щодо закриття підприємств... Тому що насправді там не таке вже й значне подорожчання має відбутися. 1,5 гривні на літрі по бензину, десь 1,85 гривні на дизельному пальному. Єдине - що на скраплений газ відразу до 6 гривень на літрі буде підвищення. І це може призвести до того, що скраплений газ втратить свою економічну привабливість, як альтернативне паливо", - підкреслив Косянчук.

Він не поділяє думки, що зростання цін викликане законопроєктом, яке передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне та алкоголь.

"Але що стосується самої ініціативи по підвищенню акцизів, я не поділяю думку чи обґрунтування прийняття саме в такий час саме таких акцизів. Чому? Тому що дійсно є директива 200396 ЄС, там визначаються мінімальні ставки для членів ЄС. Але ж де ми і де той ЄС. Поки що ЄС для нас – це лише наші забаганки", - вважає Косянчук.

Нагадаємо, у травні до Ради внесли законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на пальне та алкоголь.

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