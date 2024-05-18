В Украине подорожает горючее: в чем главная проблема

Удорожание горючего в Украине связано из-за директивы ЕС, где определяются минимальные ставки для членов Евросоюза (Украина на пути в Европейский союз, поэтому вынуждена соблюдать определенные нормы — ред.)

Это объяснил гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук в эфире Киев24.

"Я не разделяю мнение некоторых так называемых экспертов по коллапсу, по закрытию предприятий... Потому что на самом деле там не такое уж значительное подорожание должно произойти. 1,5 гривны на литре по бензину, где-то 1,85 гривны на дизельном топливе. Единственное – что на сжиженный газ сразу до 6 гривен на литре будет повышение. И это может привести к тому, что сжиженный газ потеряет свою экономическую привлекательность, как альтернативное топливо", – подчеркнул Косянчук.

Он не разделяет мнение, что рост цен вызван законопроектом, предполагающим существенное повышение акцизов на горючее и алкоголь.

"Но что касается самой инициативы по повышению акцизов, я не разделяю мнение или обоснование принятия именно в такое время именно таких акцизов. Почему? Потому что действительно есть директива 200396 ЕС, там определяются минимальные ставки для членов ЕС. Но где мы и где тот ЕС. Пока ЕС для нас – это только наши прихоти", — считает Косянчук.

Напомним, в мае в Раду внесли законопроект, предусматривающий повышение акцизов на горючее и алкоголь.

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