Путин переводит Россию на постоянное военное положение — The Times

Российский диктатор готовится к длительной и изнурительной войне против Украины и Запада.

Последние перестановки в правительстве РФ показывают, что диктатор Путин планирует кардинально изменить страну и перевести ее в постоянно мобилизованное государство, ведущее постоянные войны с глубокими последствиями для остального мира.

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Об этом в своей статье для The Times пишет эксперт по России Марк Галеотти.

Главным изменением в правительстве стало отстранение главы Минобороны Сергея Шойгу с занимаемой должности достаточно долго. Его место занял бывший вице-премьер Андрей Билоусов.

"Новый человек, экономист по образованию, не больше солдат, чем его предшественник, но он является организатором и планировщиком, которому было назначено подготовить министерство — и страну — к длительной войне", — считает автор статьи.

Эксперт напомнил, что во время своей речи в Совете федерации Билоусов заявил, что его приоритетами является интеграция оборонной и гражданской экономик, что на самом деле означает перевод экономики страны на нужды войны, а также сделать министерство "подлинно открытым для инноваций", что означает более чем просто покупать новейшие технологии и дроны.

"Сохраняя давление на давно установленные цели на востоке Украины, такие как город Времен Яр, Россия также начала новую операцию на севере, в направлении Харькова, которая продемонстрировала уровень изящества, который не являлся ее характерной чертой в этой войне. Силы недостаточно велики, чтобы взять Харьков, но их цель непонятна: намерение могло заключаться в том, чтобы подвести город в зону действия артиллерии, создать буферную зону против украинских атак через границу или угрожать Сумам на западе", — пишет Галеотти.

Эксперт отметил, что теперь перед украинскими властями довольно неприятный выбор. Украина имеет не так много резервов, потому чтобы усилить новый фронт необходимо отвести войска, в то время как Россия внедряет новые инновации — теперь, когда для обеих сторон стало настолько опасно доставлять бронетранспортеры на линию фронта, российские войска используют мотоциклы и багги. мобильности в поле боя.

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"Приступы все чаще возглавляют так называемые "танки-черепахи". Они могут выглядеть неуклюже, бросаясь вперед под неутонченными металлическими надстройками, похожими на сарай, но вместе со сложными системами помех и катками для разминирования они помогают защитить транспортные средства и их пассажиров от беспилотников, ракет и мин, которые являются лучшим ответом украинцев на бронетанковые атаки", — пишет автор.

Он заявил, что это показывает, как россияне учатся, отказываясь от жесткой приверженности доктрине и "перекрывая книгу творческих украинцев".

Галеотти отметил, что вопрос о главе Генштаба РФ Герасимова произошел вопреки, а не благодаря высшему руководству Москвы — перестановки в Министерстве обороны, объявленные во вторник, являются попыткой ликвидировать этот пробел.

"Одна из первоочередных задач, вероятно, будет борьба с безудержной коррупцией в министерстве. Согласно последней оценке главного военного прокурора России, до 40 процентов всех закупочных средств разворовывается — например, ее военным в Украине выдали дешевые китайские рации, а не защищенные радиостанции, которые защищены им обещали", — говорится в материале.

Новый глава Минобороны Билоусов быстро уволил трех заместителей министра из команды Шойгу и уже произошли новые аресты, в том числе бывшего начальника Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который был задержан в понедельник по обвинениям в коррупции. Однако "не весь сухостой выметен".

"Начальник Генштаба Валерий Герасимов оказался плохим руководителем военного времени: лишен воображения, негибок, расточителен по отношению к солдатам и подозрителен по отношению к соратникам. ... По обычаю министр обороны сам выбирает своего старшего солдата, но пока что Путин, похоже, хочет, чтобы Герасимов остался, заявив в среду, что не предусматривает изменений в генеральном штабе", – напоминает журналист.

Автор отметил, что основные перестановки указывают на то, что Путин предусматривает длительную войну на истощение, которая, по его мнению, будет зависеть от составления того, что он считает тремя ключевыми сильными сторонами России: ее военно-промышленным комплексом, населением и желанием победить.

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"Во многом советская система, от плановой, милитаризованной экономики до однопартийной политики, возвращается. Даже согласно официальным заявлениям, расходы на безопасность выросли более чем вдвое до 6,7 процента ВВП (реальная цифра, скорее всего, выше). Путин очертил. Шестилетний план для нации, а государственная и частная экономики снова сливаются. остаются в стороне", — говорится в статье.

Автор статьи указывает, что создание постоянно ведущего войной государства имеет много положительных преимуществ для власти — это значит, что государство будет более тщательно контролировать экономику, поэтому приближенные к Путину будут иметь больше возможностей воровать. Также в милитаризованном государстве легче оправдать подавление критических голосов и есть алиби на все невыполненные обещания по экономике, инфраструктуре и социальному обеспечению.

"На Украине это не закончится. К сожалению, маловероятно, что этот конфликт будет разрешен в ближайшие несколько лет, но в любом случае Путин дал понять, что он воспринимает это, по сути, как прокси-войну с Западом. Нет достоверных доказательств". того, что у него есть желание начать прямой конфликт с НАТО, но он считает себя тем, кто уже находится в состоянии войны — экономической, политической, культурной и социальной — с Западом", — считает Галеотти.

По его словам, диктатор Путин понимает, что по любому традиционному показателю Запад гораздо более мощный — совокупный ВВП НАТО более чем в 20 раз превышает ВВП России.

"Однако россияне также являются искусными геополитическими партизанами, которые переносят поле битвы туда, где они сильнейшие, а мы самые слабые. Это новая империя Путина: милитаризованная авторитарная Россия, которая стремится вести глобальную политическую, дипломатическую и экономическую войну с Западом, даже пытаясь подавить сопротивление в Украине", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что политолог объяснил, почему Китай будет и дальше поддерживать Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден попал в ловушку обещаниями помощи и страхом эскалации войны в Украине.

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