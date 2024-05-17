Партнеры хотят, чтобы Украина выиграла войну против России, но для этого нужно необходимое оружие и помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 16 мая.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", – сказал президент.

Напомним, бывший вице-президент США Майк Пенс убежден, что у американских войск нет другого выбора, кроме как бороться с российскими оккупантами в Европе, если Владимир Путин победит Украину.

Между тем, Россия наращивает производство оружия, используя массовость, чтобы преобладать Украину. Кремль пытается расширить возможности и разработать современное вооружение, которое могло бы улучшить боевые действия его армии, он использует свое преимущество в количестве солдат, а также способность вооружать их старым, но надежным оружием и готовность нести большие потери.

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