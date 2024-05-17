Саммит мира: Зеленский сказал, что хочет получить Украина

Приглашения для участия в Глобальном саммите мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям мира.

На саммите мира, который состоится в июне, Украина планирует обсудить важные аспекты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 16 мая.

"Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе, и вообще на юге. Потому что они бьют по портам – это и инфраструктура, и море, и экономика. И еще сделать серьезный шаг по поводу толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленных – это двойной вопрос, как и с энергетикой. Энергетика – это ядерная безопасность – то, что все поддерживают. Мне кажется, там, где ядерная безопасность, можем говорить и об общей безопасности энергетической системы. Об обмене. Где вопрос обмена пленных – там и возвращение детей. Вот, в принципе, что мы хотим получить", – объяснил президент.

Конференция, которую украинские власти называют Глобальным саммитом мира, состоится 15–16 июня. Ожидается, что от 80 до 100 стран примут участие во встрече курорта Бургеншток, вблизи города Люцерн в Швейцарии.

В России, которую не пригласили на саммит, заявляли, что переговоры о мире в Украине, запланированные в июне в Швейцарии, не будут иметь смысла без участия России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия в отношении Украины, которые "игнорируют позицию России, оторваны от реальности".

Известно, что более 50 стран подтвердили свое участие в июньском саммите в Швейцарии, который стремится найти пути достижения устойчивого мира в Украине.

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