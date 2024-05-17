Зеленский рассказал, почему Блинкен приезжал в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая была цель визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами 16 мая.

Глава государства рассказал, что одна из целей визита Блинкена – помощь для Украины на 2 млрд дол. и предложения США по гарантиям безопасности.

"Его цель? Во-первых – пакет в два миллиарда долларов. Во-вторых – предложения от США по гарантиям безопасности. Драфт Договора о гарантиях безопасности уже есть", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на встрече с Блинкеном также "обсудили наше видение Саммита НАТО. Они услышали наше видение, приняли эту информацию и вернутся с обратной связью".

"Главный вопрос – ПВО, на какой стадии находится диалог с той или иной страной, у которой есть соответствующие системы; где мы их видим, где партнеры их видят; когда это может быть и что для этого нужно сделать", – рассказал президент Украины.

Напомним, во время своего визита в Киев 15 мая Блинкен заявил, что США выделят дополнительные 2 млрд долл. военной помощи для Украины

Политик также анонсировал, что в течение следующих нескольких недель Украина и СШУ могут подписать соглашение в области безопасности на 10 лет.

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