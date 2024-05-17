Саміт миру: Зеленський сказав, що хоче отримати Україна

На Саміті миру, який відбудеться у червні, Україна планує обговорити важливі аспекти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 16 травня.

"Ми хочемо в результаті отримати комюніке. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось, в принципі, що ми хочемо отримати", - пояснив президент.

Конференція, яку українська влада називає Глобальним самітом миру, відбудеться 15–16 червня. Очікується, що від 80 до 100 країн візьмуть участь у зустрічі курорті Бурґеншток, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

У Росії, яку не запросили на саміт, заявляли, що переговори про мир в Україні, заплановані в червні у Швейцарії, не матимуть сенсу без участі Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-які дії щодо України, які "ігнорують позицію Росії, відірвані від реальності".

Наразі відомо, що понад 50 країн підтвердили свою участь у червневому саміті у Швейцарії, який має на меті знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні.

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