Україною шириться повітряна тривога: яка причина

Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Києва.

В половині України оголошена повітряна тривога вранці 17 травня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, сирени тривоги лунають на півночі, в центрі, на сході України, а також на Вінниччині.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Києва.

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Мапа тривоги 17 травня

Нагадаємо, в ніч проти 17 травня в Україні також оголошувалась тривога у зв’язку з атакою російських дронів-камікадзе. Ворог запустив 20 безпілотників і всі вони були знищені силами ППО.

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