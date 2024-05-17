Україною шириться повітряна тривога: яка причина

Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Києва.
В половині України оголошена повітряна тривога вранці 17 травня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Так, сирени тривоги лунають на півночі, в центрі, на сході України, а також на Вінниччині.
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Києва.
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Нагадаємо, в ніч проти 17 травня в Україні також оголошувалась тривога у зв’язку з атакою російських дронів-камікадзе. Ворог запустив 20 безпілотників і всі вони були знищені силами ППО.
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