Зеленський: Партнери бояться програшу Росії в цій війні

Партнери хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії, але для цього треба необхідна зброя та допомога.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 16 травня.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - сказав президент.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент США Майк Пенс переконаний, що американські війська не матимуть іншого вибору, окрім як боротися з російськими окупантами в Європі, якщо Володимир Путін переможе Україну.

Тим часом Росія нарощує виробництво зброї, використовуючи масовість, щоб переважати Україну. Кремль намагається розширити можливості і розробити сучасне озброєння, яке могло б поліпшити бойові дії його армії, він використовує свою перевагу в кількості солдатів, а також здатність озброювати їх старою, але надійною зброєю і готовність зазнавати великих втрат.

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