Зеленський: Партнери бояться програшу Росії в цій війні

Президент пояснив, чому не можна дозволити Росії перемогти Україну.
Партнери хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії, але для цього треба необхідна зброя та допомога.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 16 травня.
"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - сказав президент.
Нагадаємо, колишній віцепрезидент США Майк Пенс переконаний, що американські війська не матимуть іншого вибору, окрім як боротися з російськими окупантами в Європі, якщо Володимир Путін переможе Україну.
Тим часом Росія нарощує виробництво зброї, використовуючи масовість, щоб переважати Україну. Кремль намагається розширити можливості і розробити сучасне озброєння, яке могло б поліпшити бойові дії його армії, він використовує свою перевагу в кількості солдатів, а також здатність озброювати їх старою, але надійною зброєю і готовність зазнавати великих втрат.
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