Оновлення даних у ЦНАП: коли у Києві запрацює послуга

Від суботи, 18 травня, у Києві військовозобов'язані зможуть оновити облікові дані через Центри надання адміністративних послуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.

Про це в ефірі "Київ 24" розпоровіла директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай

"Завтра від 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - повідомила Шамрай.

За її словами, ЦНАПи підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Якщо система не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.

Нагадаємо, у Міноборони підрахували, яка пропускна здатність ТЦК у Києві за день. Це приблизно 50-70 осіб.

Читайте також: