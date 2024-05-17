Зеленський відповів, чи готова насправді Україна вступити до ЄС

Україна зробила все можливе для відкриття перемовин про вступ до ЄС у червні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні кроки для того, щоб Європейський Союз відкрив перемовини про вступ країни до ЄС у червні.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами 16 травня.

"Я думаю, що ми зі свого боку зробили все можливе на сьогодні. Залишилася тільки політика. Тобто інструментально і операційно ми зробили все для того, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", - сказав Зеленський.

Вступ України до ЄС: останні новини

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна готова вже наприкінці червня розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також повідомила, що Україна має "джентльменську домовленість" із більшістю країн Євросоюзу про те, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнеться у червні 2024 року.

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