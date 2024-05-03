В ЄС відповіли, в яких кордонах Україна увійде до обʼєднання

Також у Євросоюзі заявили, що підтримують мирні ініціативи України.

Україна сама повинна вирішити для себе, в яких кордонах вона увійде до складу Євросоюзу.

Про це в інтервʼю 1+1 заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Вона заявила, що Євросоюз знає про Формулу миру президента Володимира Зеленського і буде сприяти її реалізації на дипломатичному рівні.

"Я б не хотіла спекулювати і гадати про кордони, тому що це насамперед має бути рішення України. Ми знаємо про Формулу миру президента Зеленського, яку він зараз запропонував, і ми дипломатично будемо допомагати в цьому. І ми розуміємо, що вона спрацює лише тоді, коли буде достатня оборона підтримка", – заявила Матернова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЄС назвали місяць, коли почнуться переговори з Києвом про вступ.

Крім того, ми раніше інформували, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнуться в червні 2024 року.

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