Вступ України до ЄС: Шмигаль назвав терміни початку переговорів

Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії перед початком переговорів про вступ до ЄС. Тому цей процес може початися вже найближчим часом.

Переговори про вступ України до Європейського союзу мають розпочатися до кінця червня цього року.

Таким прогнозом поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо, що це має відбутися до кінця червня. Ми говоримо про це з лідерами ЄС, з лідерами європейських інституцій", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що зараз Бельгія головує в Раді ЄС, тому ця тема обговорювалася саме з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Ми зі свого боку зробили все, щоб процес переговорів почався не пізніше червня. Очікуємо рішення від партнерів. Маємо позитивний оптимізм щодо цього", - додав український прем'єр.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше у березні стало відомо, що Україна виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Після цього Зеленський натякнув, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже до літа.

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