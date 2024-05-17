Зеленский ответил, готова ли на самом деле Украина вступить в ЕС

Украина сделала все возможное для открытия переговоров по вступлению в ЕС в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Европейский Союз открыл переговоры о вступлении страны в ЕС в июне.

Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами 16 мая.

"Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодняшний день. Осталась только политика. То есть инструментально и операционно мы сделали все для того, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Мы активно с ними работали", — сказал Зеленский.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что Украина готова уже в конце июня начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также сообщила, что у Украины "джентльменская договоренность" с большинством стран Евросоюза о том, что переговоры о вступлении государства в ЕС начнется в июне 2024 года.

Читайте также: