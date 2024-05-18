Подумали, що ТЦК: у Дніпрі побили військового медика – соцмережі

Військовий сидів у своєму бусі, як раптом на нього напали невідомі з криками "пі**р ТЦКашний".

У Дніпрі невідомі напали на військового медика ЗСУ, переплутавши його з працівником ТЦК.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на соцмережі.

У пості, на який звернув увагу Гончаренко, йдеться, що сьогодні у Дніпрі невідомі зі словами "пі**р ТЦКашний" атакували військового медика, коли він сидів у своєму бусі кольору "хакі". Зловмисники задули його з газового балончика, розбили обличчя і окуляри.

Автор повідомлення наголосив, що медик мав трьох неповнолітніх дітей та не підлягав призову, але пішов до армії.

У поліції цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове на Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на працівника ТЦК та СП, у результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки.

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