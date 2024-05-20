Євросоюз остаточно згорнув свою військову місію у Малі

Місія підтримувала збройні сили Малі та допомагала боротися з тероризмом.

Євросоюз остаточно згорнув начальну військову місію у Малі і в суботу останні учасники залишили країну.

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Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Він заявив що місія EUTM в Малі підтримувала збройні сили Малі та об'єднані сили G5 Sahel force, допомагаючи силам безпеки і оборони Малі, що розвиваються, боротися з тероризмом.

"Ця місія завершилася, однак ми зберігаємо увагу до Сахеля і посилюватимемо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - написав він у соцмережі Х.

Також Боррель висловив вдячність інструкторам, яку провели навчання для понад 20 тисяч військових Малі.

Він заявив, що після переворотів у Малі, Нігері та Буркіна-Фасо терористичні сили в регіоні зміцніли, а нові суб'єкти підтримки безпеки не можуть належним чином протистояти їм.

"Канали діалогу та співробітництва залишаються відкритими для тих, хто хоче співпрацювати з ЄС", – додав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Малі розбився Іл-76, який міг бути повʼязаним з бойовиками "Вагнер".

Крім того, ми раніше інформували, що війська РФ зайшли на авіабазу США у Нігері.

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