Евросоюз окончательно свернул свою военную миссию в Мали

Миссия поддерживала вооруженные силы Мали и помогала бороться с терроризмом.

Евросоюз окончательно свернул главную военную миссию в Мали и в субботу последние участники покинули страну.

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Об этомсообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Он заявил, что миссия EUTM в Мали поддерживала вооруженные силы Мали и объединенные силы G5 Sahel force, помогая развивающимся силам безопасности и обороны Мали бороться с терроризмом.

"Эта миссия завершилась, однако мы сохраняем внимание к Сахелю и будем усиливать сотрудничество со странами Гвинейского залива", — написал он в соцсети Х.

Также Боррель выразил благодарность инструкторам, которую провели обучение для более чем 20 тысяч военных Мали.

Он заявил, что после переворотов в Мали, Нигере и Буркина-Фасо террористические силы в регионе окрепли, а новые субъекты поддержки безопасности не могут должным образом противостоять им.

"Каналы диалога и сотрудничества остаются открытыми для тех, кто хочет сотрудничать с ЕС", – добавил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мали разбился Ил-76, который мог быть связан с боевиками "Вагнер".

Кроме того, мы ранее информировали, что войска РФ зашли на авиабазу США в Нигере.

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