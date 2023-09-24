В Мали разбился Ил-76, который мог быть связан с боевиками "Вагнер"

Самолет разбился около 10 утра по местному времени, когда заходил на посадку в аэропорту.
В аэропорту Цао Мали во время посадки упал военно-транспортный самолет Ил-76, который может быть связан с российской террористической группировкой "Вагнер".
Об этом сообщает Malijet.
Издание сообщает, что брат, зарегистрированный по номеру TZ98, разбился примерно в 10 утра по местному времени, заходя на посадку в аэропорту. Журналисты указывают на то, что причиной подачи самолета могла быть неисправность бака.
Журналист Серж Даниэль сообщил, что на месте падения самолета были слышны взрывы. Самолет перевозил людей и оборудование.
Российский пропагандист Юрий Котенок заявил, что борт мог быть связан с "вагнеровцами", однако позже сам опроверг свои слова.
Напомним, ранее сообщалось, что российский Су-27 выпустил ракету по самолету Британии: все детали таинственной истории.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России рухнул российский военный бомбардировщик Су-24. Он упал в Волгоградской области РФ.
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