Астрологический прогноз на 24 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день нужно посвятить своей семье – возлюбленному, детям, родителям. Можно также отправляться в путешествия – как близкие, так и дальние, они сложатся удачно.

Символ дня: Фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый.

Счастливые камни дня: оливин, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости груди.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходит быстро и без последствий, особенно если вовремя начать их лечить.

Питание дня: нельзя голодать и сидеть на жестких диетах, но и от тяжелой пищи лучше отказаться, заменив мясо овощами, фруктами и травяными отварами.

Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другое время.

Дачные работы дня: собранный урожай – фрукты, овощи и зелень – необходимо сразу же употребить в пищу, для длительного хранения они не годятся.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры на привлечение удачи в профессиональных и денежных делах.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, что вызывает сожаления: как правило, они бывают легким, яркими и радостными.

Табу дня: нельзя грустить и впадать в пессимизм.

Цитата дня: «Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего» (Джонни Депп).

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