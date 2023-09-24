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Астрологический прогноз на 24 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 сентября

Фонтан - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день нужно посвятить своей семье – возлюбленному, детям, родителям. Можно также отправляться в путешествия – как близкие, так и дальние, они сложатся удачно. 

Символ дня: Фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый. 

Счастливые камни дня: оливин, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости груди. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходит быстро и без последствий, особенно если вовремя начать их лечить. 

Питание дня: нельзя голодать и сидеть на жестких диетах, но и от тяжелой пищи лучше отказаться, заменив мясо овощами, фруктами и травяными отварами. 

Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другое время. 

Дачные работы дня: собранный урожай – фрукты, овощи и зелень – необходимо сразу же употребить в пищу, для длительного хранения они не годятся. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры на привлечение удачи в профессиональных и денежных делах. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, что вызывает сожаления: как правило, они бывают легким, яркими и радостными. 

Табу дня: нельзя грустить и впадать в пессимизм. 

Цитата дня: «Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего» (Джонни Депп). 

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Дата публикации
Просмотры
55
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