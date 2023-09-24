Астрологічний прогноз на 24 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день треба присвятити своїй родині – коханому, дітям, батькам. Можна також вирушати в подорожі – як близькі, так і далекі, вони складуться вдало.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний, лаймовий.

Щасливе каміння дня: олівін, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко й без наслідків, особливо якщо вчасно почати їх лікувати.

Харчування дня: не можна голодувати і сидіти на жорстких дієтах, але й від важкої їжі краще відмовитися, замінивши м'ясо овочами, фруктами та трав'яними відварами.

Стрижка дня: стрижку треба перенести на інший час.

Дачні роботи дня: зібраний урожай – фрукти, овочі й зелень – необхідно одразу ж вжити в їжу, для тривалого зберігання вони непридатні.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови на залучення удачі у професійних і фінансових справах.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, що викликає жаль: зазвичай вони бувають легкими, яскравими й радісними.

Табу дня: не можна сумувати і впадати в песимізм.

Цитата дня: "Сім'я – це найважливіше, що є у світі. Якщо у вас немає сім'ї, вважайте, що у вас нічого немає" (Джонні Депп).

Читайте також: