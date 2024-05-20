Оккупанты продвинулись возле десяти населенных пунктов – DeepState

Ситуация на фронте остается очень напряженной.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Однако оккупантам удалось продвинуться в районах 10 населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Прасковьевке, в Нетайлово, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугроватки", — говорится в сообщении.

В вечерней сводке за 19 мая Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

А президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Силы обороны укрепили позиции в Харьковской области, россияне не достигают задачи растянуть украинские силы.

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