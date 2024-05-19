Почему в Кремле говорят о "буферной зоне" в Украине: аналитики объяснили

РФ нужна "буферная зона" на границе с Украиной для того, чтобы украинцы не могли наносить удары по российским объектам.

Заявления российских руководителей свидетельствуют о том, что кремлевская концепция "буферной зоны" — тонко завуалированное оправдание давнего намерения захватить всю Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "буферная зона" России должна простираться как минимум на всю центральную Украину и значительную часть западной Украины, чтобы вывести российские города за пределы досягаемости украинских систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом.

Президент России Владимир Путин недавно охарактеризовал наступательные операции России на севере Харьковской области как часть усилий России по созданию "буферной зоны" на украинской территории по защите города Белгорода от украинских ударов.

"Комментарии россиян подчеркивают вероятное намерение РФ использовать нарратив о буферной зоне для оправдания российской оккупации всей Украины. А заявление Медведева свидетельствует о том, что его сообщение рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию, и он, возможно, намерен создать поддержку и ажиотаж вокруг мнимой будущей России в Украине в преддверии ожидаемых наступательных операций России летом 2024 года, что приведет к масштабным потерям российского личного состава", — считают в ISW.

Недавно Владимир Путин снова пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России. По его словам, она будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России. Мол, сейчас Москва вынуждена "защищать интересы наших граждан".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечает, что буферная или "санитарная зона" на границе с Украиной нужна для того, чтобы враг не мог бить по объектам РФ.

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