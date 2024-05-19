Чому в Кремлі кажуть про "буферну зону" в Україні: аналітики пояснили

РФ потрібна "буферна зона" на кордоні з Україною для того, щоби українці не могли завдавати ударів по російських об'єктах.

Заяви російських очільників свідчать про те, що кремлівська концепція "буферної зони" є тонко завуальованим виправданням давнього наміру захопити всю Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що "буферна зона" Росії має простягатися щонайменше на всю центральну Україну та значну частину західної України, щоб вивести російські міста за межі досяжності українських систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно охарактеризував наступальні операції Росії на півночі Харківської області як частину зусиль Росії зі створення "буферної зони" на українській території для захисту міста Бєлгород від українських ударів.

"Коментарі росіян підкреслюють ймовірний намір РФ використати наратив про буферну зону для виправдання російської окупації всієї України. А заява Медведєва свідчить про те, що його повідомлення розраховане на внутрішню російську аудиторію, і він, можливо, має намір створити підтримку та ажіотаж навколо уявної майбутньої перемоги Росії в Україні напередодні очікуваних наступальних операцій Росії влітку 2024 року, що призведуть до масштабних втрат російського особового складу", - вважають в ISW.

Нещодавно Володимир Путін знову пригрозив створенням в Україні "санітарної зони" через "прильоти" по території Росії. За його словами, вона буде на відстані, з якої ніхто не зможе дістати до території Росії. Мовляв, зараз Москва змушена "захищати інтереси наших громадян".

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголошує, що буферна або "санітарна зона" на кордоні з Україною потрібна для того, щоб ворог не міг бити по об'єктах РФ.

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