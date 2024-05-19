Наступ на Харківщину 2024: у Зеленського зробили заяву

Російські окупанти продовжать просуватись у Харківській області ще декілька тижнів, поки мають повне домінування в ресурсах, але потім це почне вирівнюватись.

Про це розповів The Guardian радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, загарбники не будуть просуватись до Харкова, оскільки Кремль виділив лише 15 тисяч військових для цього наступу. Ідея операції у цьому регіоні полягала у тому, щоб "розширити лінію фронту", змусити Україну перемістити свої резерви та скористатися затримкою пакету допомоги від США.

Подоляк додав, що ще одна причина цього наступу психологічна. Ворог хоче показати, що Росія може воювати скільки завгодно і чинити опір нібито безглуздо.

Раніше аналітики повідомили, що російські наступальні операції вздовж Харківського міжнародного кордону, мають стратегічну мету залучити та закріпити українські сили на цій осі.

Російські наступальні операції на харківському напрямку покликані створити "буферну зону" для захисту російських прикордонних районів, включно з містом Бєлгород, від ударів з боку України.

14 травня військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський заявив, що РФ випробувала нову тактику ведення бою у Харківській області, яка схожа на тактику "Російського добровольчого корпусу".

Цього ж дня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська здійснили успішний маневр, внаслідок чого перемістились на більш вигідні позиції на Харківському напрямку.

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