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Мобилизация в Украине – кто и где может вручать повестки гражданам

Мобилизация в Украине – кто и где может вручать повестки гражданам

Мобилизация: кто и где может вручать повестки / Фото: ТСН.ua

В Украине заработал новый закон о мобилизации.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев – до 16 июля 2024 года.

Сделать это они могут самостоятельно или после вручения повестки.

Кто может вручить повестку:

  • представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете);
  • представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов);
  • работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);
  • руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);
  • управляющие многоквартирных домов (ОСМД).

Где могут вручить повестку:

  • по месту работы;
  • по месту обучения;
  • по месту жительства;
  • на улице и других общественных местах;
  • на блокпостах.

Полиция будет участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будет вручать их.

Напомним, представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно.

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