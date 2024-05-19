Мобилизация в Украине – кто и где может вручать повестки гражданам

В Украине заработал новый закон о мобилизации.
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев – до 16 июля 2024 года.
Сделать это они могут самостоятельно или после вручения повестки.
Кто может вручить повестку:
- представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете);
- представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов);
- работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);
- руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);
- управляющие многоквартирных домов (ОСМД).
Где могут вручить повестку:
- по месту работы;
- по месту обучения;
- по месту жительства;
- на улице и других общественных местах;
- на блокпостах.
Полиция будет участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будет вручать их.
Напомним, представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно.
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