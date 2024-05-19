Мобилизация в Украине – кто и где может вручать повестки гражданам

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев – до 16 июля 2024 года.

Сделать это они могут самостоятельно или после вручения повестки.

Кто может вручить повестку:

представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете);

представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов);

работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

управляющие многоквартирных домов (ОСМД).

Где могут вручить повестку:

по месту работы;

по месту обучения;

по месту жительства;

на улице и других общественных местах;

на блокпостах.

Полиция будет участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будет вручать их.

Напомним, представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно.

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