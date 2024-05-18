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Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно

Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно

Повестки будут вручать круглосуточно

Представители ТЦК уполномочены вручать повестки, осуществляя оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Представители территориальных центров комплектации смогут вручатьповестки военнообязанным круглосуточно.

Об этом говорится в законе о порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В законе указывается, что представители ТЦК уполномочены вручать повестки, осуществляя оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

"Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за рубежом будут иметь простой способ обновления учетных данных в ТЦК.

Кроме того, мы ранее информировали, что работники ТЦК в Одессе вытащили пассажира из маршрутки и применили газовый баллончик.

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