Украина просит США помощи в нанесении ударов по целям внутри России — WSJ

Украина обратилась к администрации президента США с просьбой помочь определить цели на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием. Киев просит Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории России.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей оборонного ведомства.

Издание пишет, что такая просьба появилась на фоне самых больших территориальных захватов Россией за последние 18 месяцев в северо-восточной части Харьковской области.

Американские чиновники заявили журналистам, что запрос, сделанный Украиной неделю назад, рассматривается.

Если Вашингтон поддержит просьбу Киева, это кардинально изменит тактику Белого дома, который стремился избежать рисков военной эскалации, одновременно поддерживая украинцев.

"Они действительно просили [США] о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам", — заявил генрал ВВС США Си Кэй Браун.

Украина была вынуждена опрокидывать часть своих войск на Харьковщину после начала наступления РФ, что привело к новым перегрузкам сил, которые и так обессилены и ждут помощи от Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что Украина получила от США ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.

Россия в свою очередь пригрозила "пересечением красной линии", если США передадут украинцам оружие большей дальности. Однако с этого времени Россия сама получала от Северной Кореи баллистические ракеты и постоянно использует иранские беспилотники для атак на инфраструктуру Украины.

Россия перебрасывает силы и средства на северо-восток Украины с безопасной территории поблизости, усиливая атаки в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ утверждают, что ни боеприпасы, связанные с "чешским планом", ни пакет помощи от США, до них не дошли.

Кроме того, мы ранее информировали, что США не разрешали Украине использовать свое оружие для ударов по России.

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