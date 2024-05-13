Украинская ПВО ослабла — The Wall Street Journal

Противовоздушная оборона Украины стала сбивать гораздо меньшую часть российских ракет, чем раньше. Если за предыдущие полгода защитники перехватили 73% вражеских ракет, то за последние шесть месяцев этот показатель составляет всего 46%.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30% ракет. Хотя данные по атакам и перехватам за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в общем точную картину", — говорится в материале.

По сведениям журналистов, ухудшение работы украинской ПВО происходит на фоне того, что РФ усиливает атаки беспилотниками и ракетами и запускает все большее оружие, которое труднее сбивать. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом зенитно-ракетных систем Patriot, являвшихся его лучшей защитой от таких атак.

WSJ отмечает, что усиление атак с воздуха приводит к разрушению инфраструктуры и городов, "истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо".

Представитель европейской военной разведки считает, что следующие два или около того месяца будут иметь решающее значение относительно того, удастся ли сдержать ВВС РФ до прибытия в Украину новых западных средств ПВО.

"Чем меньше угроза украинской обороны для российской авиации, тем больше угроза для украинских сил на земле и критической инфраструктуры", — сказал эксперт Дуглас Барри.

Важно, что за последние шесть месяцев РФ выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем в предыдущем полугодовом периоде. Представитель Военно-морских сил Украины сказал, что отражение большего количества атак приводит к истощению запасов боеприпасов. Кроме того, по его словам, мощные атаки могут перегрузить украинскую оборону, поскольку системы ПВО иногда не могут достаточно быстро перезарядиться.

Кроме того, за последнее полугодие Россия запустила почти вдвое больше дронов "Шахед", чем за предыдущий период, — 2628. Аналитики подчеркнули, что враг частично использует беспилотники для проверки систем ПВО перед запуском ракет. Оккупанты запустили также 114 баллистических и 46 гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" (33 и 27 соответственно за предыдущие шесть месяцев).

"За последние шесть месяцев Украина сбила лишь 10% баллистических ракет, выпущенных Россией. Согласно данным, она не перехватила ни одну ракету С-300 и С-400, выпущенную по территории Украины к этому времени в этом году", — утверждают авторы статьи.

Напомним, члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

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