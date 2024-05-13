Українська ППО ослабла — The Wall Street Journal

Протиповітряна оборона України стала збивати набагато меншу частину російських ракет, аніж раніше. Якщо за попередні пів року захисники перехопили 73% ворожих ракет, то за останні шість місяців цей показник становить лише 46%.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30% ракет. Хоча дані щодо атак і перехоплень за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину", — йдеться в матеріалі.

За відомостями журналістів, погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що РФ посилює атаки безпілотниками і ракетами і запускає дедалі більше зброї, яку важче збивати. Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом зенітно-ракетних систем Patriot, які були його найкращим захистом від таких атак.

WSJ зазначає, що посилення атак з повітря призводить до руйнування інфраструктури та міст, "виснажуючи і без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російські ВПС у своє небо".

Представник європейської військової розвідки вважає, що наступні два чи близько того місяці матимуть вирішальне значення щодо того, чи вдасться стримати ВПС РФ до прибуття до України нових західних засобів ППО.

"Що менша загроза від української оборони для російської авіації, то більша загроза для українських сил на землі та критичної інфраструктури", — сказав експерт Дуглас Баррі.

Важливо, що за останні шість місяців РФ випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, аніж за попередній піврічний період. Представник Військово-морських сил України сказав, що відбиття більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів. Крім того, за його словами, потужні атаки також можуть перевантажити українську оборону, оскільки системи ППО іноді не можуть досить швидко перезарядитися.

Крім того, за останнє півріччя Росія запустила майже вдвічі більше дронів "Шахед", ніж за попередній період, — 2 628. Аналітики підкреслили, що ворог частково використовує безпілотники для перевірки систем ППО перед запуском ракет. Окупанти запустили також 114 балістичних і 46 гіперзвукових ракет "Кинджал" і "Циркон" (33 і 27 відповідно за попередні шість місяців).

"За останні шість місяців Україна збила лише 10% балістичних ракет, випущених Росією. Згідно з даними, вона не перехопила жодної ракети С-300 і С-400, випущених по території України до цього часу цього року", — стверджують автори статті.

Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Читайте також: