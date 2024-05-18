В США прокомментировали объятия Путина и Си

В США достаточно серьезно относятся к тому, как развиваются отношения между Китаем и Россией.

Так прокомментировал советник Белого дома Джон Кирби вопрос о том, какой сигнал могли послать лидеры двух стран, когда продемонстрировали теплые объятия во время встречи в Пекине, передает Укринформ.

"Я оставлю возможность этим двум мужчинам говорить о том, почему они считают нормальным обнимать друг друга. Но я просто скажу, что мы серьезно относимся к вызовам со стороны обеих этих стран, которые они представляют, и мы серьезно относимся к развивающимся отношениям". ими", — отметил Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что Китай и РФ совершают действия, противоречащие национальной безопасности США, а также многих других стран. И хочу Си Цзиньпин и Путин демонстрируют стремление развивать отношения между странами, но они не могут сказать, что история отношений с высоким доверием является долговременной.

"Что общее у них, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, бросить вызов сети альянсов и партнерств", — отметил представитель администрации США.

Напомним, ранее сообщалось, что Лавров жестко высмеял Путина и сравнил его с животным.

Кроме того, мы ранее информировали, о чем была встреча Путина и Си, первые обещания и громкие заявления.

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