Китай, берегись: Путин назвал китайцев братьями (видео)

Обычно Путин нападает на тех, кого он называет братьями.

Во время визита в Китай кремлевский диктатор Владимир Путин назвал китайцев братьями.

"Россиянин с китайцем – брать навек", – сказал он во время совместной пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином.

Обычно Путин нападает на тех, кого он называет братьями.

Китай, берегись: Путин назвал китайцев братьями

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 16 мая и начал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в "малой группе".

Китай и страна-агрессорка Россия, которая полномасштабно вторгшась в Украину, выступают за политическое урегулирование войны. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Путина.