Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово

Представники ТЦК уповноважені вручати повістки, здійснюючи оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Представники територіальних центрів комплектації зможуть вручати повістки військовозобов'язаним цілодобово.

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Про це йдеться у законі про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У законі вказується, що представники ТЦК уповноважені вручати повістки, здійснюючи оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

"Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за кордоном матимуть простий спосіб оновлення облікових даних в ТЦК.

Крім того, ми раніше інформували, що працівники ТЦК в Одесі витягли пасажира з маршрутки і застосували газовий балончик.

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