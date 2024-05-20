Окупанти просунулися біля десяти населених пунктів – DeepState

Ситуація на фронті залишається дуже напруженою.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Однак окупантам вдалося просунутись в районах 10 населених пунктів.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіїівці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки", – йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні за 19 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

А президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Сили оборони зміцнили позиції на Харківщині, росіяни не досягають завдання розтягнути українські сили.

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