Окупанти просунулися біля десяти населених пунктів – DeepState

Ситуація на фронті залишається дуже напруженою.
Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Однак окупантам вдалося просунутись в районах 10 населених пунктів.
Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіїівці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки", – йдеться в повідомленні.
У вечірньому зведенні за 19 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.
А президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Сили оборони зміцнили позиції на Харківщині, росіяни не досягають завдання розтягнути українські сили.
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