Коли почнуть розсилати повістки поштою: відповідь Кабміну

Повістки поштою почнуть розсилати після того, як мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних. Це станеться 18 липня.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Як зазначається, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК та СП може бути надіслана зазначеними органами військового управління засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання. Це здійснюється після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Йдеться у тому числі й про адресу місця проживання.

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання", – йдеться у постанові.

Вона надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Нагадаємо, українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази. Так, кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.

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